graffiti

'EL DOBLE MÁS QUINCE'

Nos colamos en el rodaje de la última película de Mikel Rueda en Bilbao

09/07/2018

Tras el corto 'Caminan', Rueda vuelve a reunir a Germán Alcarazu y Maribel Verdu para rodar 'El doble más quince'. Una 'road movie andando' por Zorrozaurre,con dos personas perdidas que se encuentran

audios (1) Nos colamos en el rodaje de la última película de Mikel Rueda en Bilbao

El doble más quince es la diferencia de edad entre los dos protagonistas de esta historia, Ana y Erik, Erik y Ana. Aunque en etapas vitales distintas, los dos se encuentran perdidos, sin saber hacia dónde avanzar o qué hacer con sus vidas. En palabras del director, Mikel Rueda:

"Cuando ya tienes más de 45 años, puede dar la sensación de que ya has hecho todo en la vida: un marido, dos hijos, quizás un perro y si tienes algo de suerte, puede que hasta vivas en una casa bonita y con jardín. Pero... ¿eso es todo? ¿En serio esa va a ser el resto de tu vida? ¿Así? ¿Y qué hay de TI en esa ecuación sin nombre? ¿Dónde estás TU y tus deseos? Cuando, sin embargo, eres un adolescente, puede parecer que tienes toda la vida por delante. Tienes todo el tiempo del mundo para casarte, tener un par de hijos, puede que un gato, y si tienes suerte, hasta quizás vivas en una casa bonita con jardín. Pero... ¿qué pasa si no tienes ni idea de qué hacer? ¿Qué pasa si no sabes qué camino escoger? ¿Y si nadie te ayuda a encontrar TU camino? El tuyo."