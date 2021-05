11/05/2021 18:35 graffiti EDUCACION Escuelas de Segunda Oportunidad: sí al futuro cuando el sistema tradicional dice no El educador Roberto García y el ex alumno Jonathan Cobos explican los principios y el sistema pedagógico de centros como Peñascal Cooperativa para los jóvenes estancados en su desarrollo formativo Escuchar la página Escuchar la página

Wikipedia define así a las Escuelas de Segunda Oportunidad: "son una respuesta educativa para jóvenes de 15 a 29 años sin empleo y que en su mayoría han sufrido una experiencia de fracaso en su escolarización ordinaria". Una definición que matiza el responsable de formación de Peñascal Cooperativa Roberto García, porque no son los jóvenes quienes han fracaso en su escolarización ordinario, advierte, sino el sistema, que no ha sabido responder a los ritmos y necesidades de estos jóvenes. Será Jonathan Cobos, ex alumno de Peñascal quien nos hablará de su experiencia formativa profesional y personal vivida en el centro, y cómo a día de hoy, sigue formándose y ampliando su curriculum vitae.