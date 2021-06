03/06/2021 18:33 graffiti Cultura/Literatura El tesoro de los refranes, con el Quijote y muchos más Irati Jiménez dedica su sección a los refranes, partiendo del Quijote y buceando en la historia de estos ejemplos de cultura popular Escuchar la página Escuchar la página

En su sección semanal en Graffiti, la escritora y periodista Irati Jiménez hace un homenaje a los refranes empezando por los usados por Cervantes en el Quijote, como "Ir por lana y salir trasquilado" o "ojos que no ven, corazón que no siente". Y más ejemplos, como "al que madruga Dios le ayuda", o los famosos "el que fue a Sevilla perdió su silla", "a buenas horas, mangas verdes", "vistos los cojones, macho", "quien con críos se acuesta, meado se levanta", "no hay mal que por bien no venga", o el refrán de raíz navarra referido a los espárragos: "el de abril, para mí; el de mayo, para el amo; y el de junio para ninguno".