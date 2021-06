07/06/2021 20:01 graffiti Lingüística Errores que cometemos al aprender otros idiomas Maialen Sobrino repasa los fallos que se cometen durante el aprendizaje de otras lenguas Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Aprendiendo idiomas 11:39 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Errores que cometemos al aprender otros idiomas

En su sección quincenal en Graffiti, la activista lingüística Maialen Sobrino repasa los errores que todos y todas cometemos durante al aprendizaje de otros idiomas. En primer lugar, Maialen subraya que la lengua materna la adquirimos y que las demás las aprendemos. Adquirir una lengua es cuestión de uno ó dos años, y además de hablarla y escribirla, "somos" a través de ella. Aprender una lengua no implica estar expuestos a ella, el proceso puede durar mucho tiempo ( incluso toda una vida ) y aprenderemos a usar ese idioma, pero no a conocerlo. En este aprendizaje se dan dos tipos de errores: por un lado los sociolingüísticos, por ejemplo, aplicar conceptos y hábitos de nuestro país en otro distinto donde pueden no ser bien entendidos; y por otro, los lingüísticos, errores a la hora de hablar y escribir que llevan a crear términos incorrectos pero muy sugerentes. En este sentido, Maialen recuerda un escrito sobre redes sociales en el que encontró la expresión "prezio soziala" ( precio social ), cuando el término correcto era "presio soziala" ( presión social ). A pesar del error, no es descabellado imaginar el "precio social" que hay que pagar por la excesiva exposición a las redes sociales.