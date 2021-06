22/06/2021 19:23 graffiti Música/Cultura Segunda entrega de inigualables "italianadas" musicales Irati Jiménez finaliza su colaboración en Graffiti con una segunda y definitiva entrega de conocidas canciones italianas Escuchar la página Escuchar la página

En su última sección en Graffiti la periodista y escritora Irati Jiménez completa su selección de excelentes y famosas canciones italianas. Estas son las y los intérpretes y los temas elegidos: "Tanti auguri", de Rafaella Carrá; "Via con me", de Paolo Conte; "Centro de gravitá permanente" y "Yo quiero verte danzar", de Franco Battiato; "Me cago en el amor", del navarro Tonino Carotone; "Bella Ciao", famosa canción interpretada por dos de los protagonistas de la serie "La casa de papel"; y finalmente "Nessum Dorma", inolvidable pieza de la ópera "Turandot" interpretada por Luciano Pavarotti.