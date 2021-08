13/08/2021 19:43 graffiti Sexualidad Miriam Al Adib: "Todo lo que nos pasa a las mujeres se mete en el mismo saco" Charlamos con la autora de 'Hablemos de vaginas' y 'Hablemos de nosotras' sobre sexualidad, orgasmo femenino, ETS, tabús o menstruación. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Portadas: 'Hablemos de vaginas' y 'Hablemos de Nosotras' de Miriam Al Adib 26:17 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

A las mujeres nos llaman "histéricas"; "estás con la regla, ¿verdad?"; "no tienes calor mujer, 40 grados no son nada, lo que tienes son sofocos por la menopausia"; "¿Qué no sabes lo que te pasa? Eso es depresión, tía… "Expresiones e ideas arraigadas como estas sobre la sexualidad femenina son nuestro pan de cada día. Desmontarlas y explicarlas con base científica, amena y basada en la experiencia es lo que ha hecho Miriam Al Adib Mendiri, ginecóloga, escritora, divulgadora… autora, entre otros, de "Hablemos de nossotras. Reflexiones de una ginecóloga rebelde". Autora también de "Hablemos de vaginas". Se nos ha quedado corto el tiempo de la entrevista porque, como antcipábamos, cada tema que aborda cada uno de sus libros, da para un programa. En sus libros, más allá de hablar sobre sexualidad o salud sexual, Miriam también habla de deseo, de amor y de cosmovisiones alrededor de la medicina, la ciencia y el cuerpo de la mujer…. Habla de nosotras. Y nosotras hemos hablado con ella.