20/08/2021 19:29 behotsik Behotsik Summer el mix made in Behotsik Ioritz Madariaga nos pone a bailar con un mix veraniego que ha titulado SUMMER

Calvin Harris. (Fuente: wikimedia commons) 12:52 min

Esta es la guinda que le ponemos al pastel de Graffiti los viernes veraniegos. En la tumbona, con canciones de verano y con sus intérpretes… en esta ocasión con temas summer hits, que ha seleccionado Ioritz Madariaga. Antes de irse de vacaciones nos ha dejado sol, un día de verano y a Calvin Harris, Billie de Vision and the Dancers y Katrina and the Waves.