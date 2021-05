23/05/2021 11:50 Hágase La Luz la Pedrada de Edu El amor fraternal por encima del fútbol ó cómo el amor puede más que un balón Nuestro compañero de deportes-Radio Euskadi, Edu Garcia, ofrece una mirada irónica y sarcástica sobre el mundo. Hoy nos habla de un equipo de fútbol de China, Zibo Cuju. Escuchar la página Escuchar la página

Argazkia: Public Domain Pictures

Audios (1) El amor fraternal por encima del fútbol ó cómo el amor puede más que un balón

Nuestro compañero de deportes-Radio Euskadi, Edu Garcia, ofrece una mirada irónica y sarcástica sobre el mundo. Hoy nos habla de un equipo de fútbol de China, Zibo Cuju. Es un equipo de fútbol comprado por un millonario, He Shihua, y lo que Edu García cuenta, te sorprenderá.