Hágase La Luz Félix Linares y el Universo Félix Linares no está bien y sigue pensando en destruir el Universo Publicado: 20/03/2022 09:12 (UTC+1) Félix Linares, semana a semana, nos muestra que el mundo no va bien. Él mismo no se encuentra bien, pero tiene un objetivo: destruir el universo. Algo casi imposible. Pero él no se rinde.

