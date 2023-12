Hágase La Luz INTERNACIONAL Iratxe Perea: "No hay mediciones sistemáticas a nivel global de la violencia contra la mujer" Publicado: 10/12/2023 09:27 (UTC+1) Última actualización: 10/12/2023 09:27 (UTC+1) La doctora en Relaciones Internacionales, investigadora y profesora de EHU, Iratxe Perea, aprovechando el 25 de noviembre, día internacional para luchar contra la violencia contra las mujeres, nos da claves para saber qué pasa en el mundo. Un mundo con diferentes ritmos, leyes y medidas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Argazkia: Wikipedia 15:10 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La doctora en Relaciones Internacionales, investigadora y profesora de EHU, Iratxe Perea, aprovechando el 25 de noviembre, día internacional para luchar contra la violencia contra las mujeres, nos da claves para saber qué pasa en el mundo. Confiesa que es difícil hacer comparaciones y saber qué funciona y qué no en el mundo, puesto que no hay un sistema de medición global. No es la única carencia en la lucha contra la violencia de género, pero es una de ellas.