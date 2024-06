Hágase La Luz Hágase la luz Lucía Etxebarria: "Admiramos en otros las cualidades que tenemos nosotros mismos" MARISA OZALLA | EITB MEDIA Publicado: 16/06/2024 12:50 (UTC+2) Última actualización: 16/06/2024 12:50 (UTC+2) El fenómeno se conoce en Psicología como "efecto espejo" y sirve para describir nuestra identidad. Lo explica la periodista, filóloga, psicóloga y escritora Lucía Etxebarria que publica su método de escritura expresiva como terapia que cada uno puede hacer en su casa Escuchar la página Escuchar la página

"Si dices que alguien tiene mucho sentido del humor es porque tú también lo tienes, porque si no lo tuvieras no le pillarías los chistes" -afirma Lucía Etxebarria en su libro-. Trabajar la identidad es una de las premisas que contiene La escritura que cura. Manual de escritura expresiva para no profesionales" (Ed. Desclée de Brouwer). "Sólo necesitas un boli, un cuaderno y un lugar tranquilo en el que estés a gusto para escribir durante 30 días a razón de unos veinte minutos diarios". Se trata de un programa de desarrollo personal basado en técnicas de escritura expresiva que se llevan utilizando cuarenta años. Está destinado a ayudar a gestionar la ansiedad, promover la autoestima, establecer objetivos y alcanzar metas. Así lo presenta Lucía Etxebarria, quien, después de media vida como filóloga, periodista y escritora, a los cincuenta años decidió estudiar Psicología. Imparte talleres de escritura expresiva desde hace quince años.