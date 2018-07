Iflandia

Música

"Del éxito del BBK Live nos debemos sentir orgullosos todos en Euskadi"

K.M.|RadioEuskadi

10/07/2018

Charlamos con Alfonso Santiago, director de Last Tour, la promotora del festival BBK Live, que se desarrolla de jueves a sábado esta semana en Kobetamendi, en Bilbao

Llega una nueva edición del festival BBK Live que desde este jueves y hasta el sábado va a llenar de buena música Kobetamendi en Bilbao. Estarán estrellas internacionales como Florence & The Machine, The Chemical Brothers, The XX, My Bloody Valentine, David Byrne, Noell Gallagher, Benjamin Clementine y Gorillaz. Además de grupos del estado español tan interesantes como The Zephir Bones, Morgan, Ed is dead, Las Odio y el dúo Maria Arnal i Marcel Bages. Y presencia vasca que nada tiene que envidiar a los anteriores como Iseo&Dodosound, Pet Fennec, Aneguria, Joe La Reina, Hakima Flissi, eMe o Rural Zombies. Responsable del BBK Live, como del Azkena Rock, el Donostia Festibala o el BIME es la promotora Last Tour, una de nuestras grandes empresas culturales. Una promotora que dirige Alfonso Santiago, con el que hemos charlado.