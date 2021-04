19/04/2021 17:52 Iflandia Literatura "La sociedad sigue prefiriendo al hombre fuerte, no al vulnerable y sensible" K.M.|RadioEuskadi Charlamos con el abogado y escritor vizcaíno José Ignacio Carnero sobre su segunda novela, "Hombres que caminan solos", que cuestiona el modelo de masculinidad que todavía promueve la sociedad. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página José Ignacio Carnero, abogado y escritor, en los estudios de Radio Euskadi (Foto EITB) 18:13 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Hace dos años José Ignacio Carnero, un abogado bilbaíno afincado en Cataluña, nos sorprendió a todos con una novela, un ejercicio maravilloso de autoficción, titulada ama. Esa novela era un homenaje a su madre y de rebote a todas esas personas que debieron abandonar sus lugares de nacimiento para buscar un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Eran emigrantes que llegaron a Euskadi y las pasaron canutas antes de poder reconducir sus vidas. Emigrantes que cifraban todas sus esperanzas en que sus hijos dieran aquellos pasos, que ellos no pudieran dar: que estudiaran, que se formaran, que sacaran adelante una carrera y que tuvieran una vida menos azarosa que las suyas, más feliz. En el camino el protagonista, el autor muchas veces, se cuestionaba a sí mismo y, de alguna manera, aprendía a conocerse, a no renunciar a lo que era, a no renunciar a sus orígenes de clase. Lo dicho, un libro magnífico.

Ahora Carnero ha decidido seguir por la misma línea de autoficción para hablarnos de él, de nosotros los hombres, y de la relación que hemos podido mantener con nuestros padres. Para hablarnos de esos hombres –muchos- que son incapaces de comunicar sus sentimientos, de pedir ayuda, presos de una vieja idea de la masculinidad. Esos hombres que, como dice el título del libro aparentemente son “hombres que caminan solos”. Esa incapacidad de muchos hombres de hablar de sus problemas con otras personas deriva bastantes veces en la depresión. Y eso es lo que se cuenta en esta novela, cómo alguien cae en la depresión e intenta superarla, soslayarla, con las únicas herramientas que conoce, que en el caso de Carnero son “escribir” y “hablar”, aunque sea a través de la aplicación de contactos Tinder. El libro será presentado esta tarde en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao con otro escritor, Galder Reguera, como anfitrión.