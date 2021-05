19/05/2021 18:34 Iflandia Música "Rafael Berrio fue siempre un gran artista, incluso en los tiempos de su juventud" K.M.|RadioEuskadi Charlamos con el músico Joserra Senperena alma mater de los conciertos de homenaje a Rafael Berrio que se van a celebrar en el Victoria Eugenia de Donostia este miércoles y jueves. Escuchar la página Escuchar la página

Rafael Berrio murió hace un año en plena pandemia. El cantante y compositor donostiarra está siendo recordado en las últimas semanas en su ciudad natal, en Donostia. Desde el 31 de marzo y hasta este próximo sábado se puede ver una exposición en el centro cultural Ernest Lluch en la que nos podemos acercar a su vida y sus circunstancias a través de textos, fotografías, los materiales que usaba, sus libros, sus libretas, carteles, casetes, guitarras… La exposición se titula Yo ya me entiendo, como una de sus canciones más icónicas.

Esta exposición se ha completado con coloquios, proyecciones, audiciones y algunos conciertos. Pero la traca final llega hoy y mañana al teatro Victoria Eugenia donostiarra, con dos conciertos que bajo el lema Rafa in Memoriam van a reunir a un grupo de músicos extraordinario. Con una banda base formada para la ocasión por Joserra Senperena, Fernando Neira, Joseba Irazoki y Karlos Aranzegi, músicos habituales de Rafa, pasarán por el escenario también Rafa Rueda, Charly y Pavliuchenko, Amateur, Virginia Pina, La Oreja de Van Gogh, Petti, Paul San Martin, Sanchís y Jocano, Mursego, Abraham Boba, Julia-Cristina, Txetxo Bengoetxea, Miren Iza, Mikel Erentxun y Diego Vasallo. Todos cantarán canciones de Rafa Berrio. Si no has podido sacar entradas porque están todas vendidas, calma: el concierto de mañana se podrá seguir en streaming en nuestra página web, en “eitb.eus”. Hemos hablado de todo ello un músico extraordinario y un colega cómplice de Rafa, con Joserra Senperena.