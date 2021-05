31/05/2021 17:29 Iflandia Literatura "Sentí que tenía la necesidad de contar el miedo que siente una mujer acosada" K.M.|RadioEuskadi Charlamos con Arantza Portabales, escritora nacida en Donostia que se ha convertido en una referencia de la literatura en lengua gallega, tras pubicarse la novela "La vida secreta de Úrsula Bas". Escuchar la página Escuchar la página

Hemos recibido de nuevo a una escritora gallega que nació en Donostia en 1973. Una autora que es una de las escritoras en lengua gallega (aunque también escribe en castellano) más importantes del momento. Se llama Arantza Portabales y pasó en Euskadi su infancia y primera adolescencia, para volver a Galicia con sus padres, emigrantes, cuando tenía quince años. Portabales es abogada, trabaja como funcionaria de la Xunta, y comenzó a escribir hace bien poco, hace menos de una década. Pero fue empezar y no parar, y además con gran éxito. Se forjó en el microrrelato, publicando, en castellano, el libro A Celeste la compré en un rastrillo. Y a partir de aquí comenzó su producción en gallego: una novela negra titulada Sobrevivindo, que se publicó por entregas en un diario y luego en formato de libro, aunque no ha sido traducida al castellano; Deixe a súa mensaxe despois do sinal (Deje su mensaje después de la señal en castellano), una novela intimista construida a base de monólogos que habla del empoderamiento de la mujer, que ha sido un gran éxito, que se ha publicado en varias lenguas, y que fue llevada al escenario por el grupo Ttanttaka; y otra novela negra, impresionante, Beleza vermella, que publicó Lumen en castellano como Belleza roja, y que enamoró a lectores de toda procedencia.

Ahora Arantza ha decidido recuperar a los protagonistas de aquella historia criminal, el torturado inspector de policía Santi Abad y su ayudante la subinspectora Ana Barroso, para hacerles protagonizar A vida secreta de Úrsula Bas. Si en Belleza roja investigaban el asesinato de una joven en la casa de sus padres, en La vida secreta de Úrsula Bas se adentran en los entresijos de un caso endiablado que comienza con el secuestro de una escritora famosa y se va complicando con el asesinato de otra mujer, acontecido en el pasado, y con la posibilidad de que estén ante un asesino en serie. En paralelo a la resolución del caso, los protagonistas tendrán que ir aclarando en qué punto está su relación, tras la ruptura provocada en el final de la primera novela, y solucionando sus problemas personales y de comportamiento. Con la autora hemso charlado.