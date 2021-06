23/06/2021 17:34 Iflandia Literatura "La curiosidad, las ganas de conocer y descubrir, es inherente a la escritura" K.M.|RadioEuskadi Charlamos con Franco Chiaravalloti, escritor argentino y profesor de escritura creativa en Barcelona, sobre su libro de relatos "Insular", historias marcadas por la lejanía o el exilio. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Franco Chiaravalloti, escritor argentino, en Radio Euskadi (Foto EITB) 15:11 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Charlamos con un escritor argentino, afincado en Cataluña, que nos ha sorprendido con su último libro, un volumen de relatos titulado Insular. Se llama Franco Chiaravalloti y reside desde 2005 en Barcelona, donde estudió Literatura Comparada. Aunque antes había vivido también en Italia, Inglaterra y Kenia. Por cierto que hace más de una década que imparte clases de escritura en el Ateneu barcelonés. Anteriormente, había publicado los libros de relatos Como un cuentagotas que se presiona suave, muy suavemente y Esos de ahí fuera.

Pero lo dicho, si le hemos llamado es porque nos ha gustado mucho su último libro de relatos, Insular, una colección de historias que se desarrollan por todo el mundo: de Japón a Irán, de Guinea Ecuatorial a Tuvalu en el Pacífico, de Buenos Aires a una remota isla llamada Tristán, a 3.000 kilómetros de ningún lugar, desde el Ártico a Siria. Y que tiene como protagonistas a personas que se encuentran en un entorno que no es el suyo o en un entorno que siendo el suyo ha cambiado tanto que ya no les pertenece. Son historias de desamparo y de esperanza, o no. Historias marcadas por la lejanía y el exilio.