Kirol Gaua Entrevista Carlos Fernández: "Quien piense que estamos ya en la Champions se equivoca" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 11/05/2023 13:38 (UTC+2) Última actualización: 11/05/2023 13:52 (UTC+2) El delantero de la Real Sociedad hablaba en el programa "Kirol Gaua" de Radio Euskadi de lo que ha llegado a sufrir por las lesiones y subrayaba que todavía no está asegurada la Liga de Campeones. Escuchar la página Escuchar la página

Carlos Fernández Luna estuvo en el programa de "Kirol Gaua" para analizar la actual situación del conjunto txuri-urdin.

En la web del club lo definen como un jugador que domina todas las facetas del juego y que, además de su talento ofensivo, juega y trabaja para el equipo.

Llegó al equipo txuri-urdin en 2021 y tras tener muy mala suerte con las lesiones vuelve a sonreír, "hay momentos en los que me he llegado a sentir frustrado. Pensaba que se me había olvidado hacer las cosas. Poco a poco me voy recuperando. Necesitas confianza y que vayan saliendo las cosas".

Ahora lucha, junto a sus compañeros, por el objetivo de la Liga de Campeones, "quien crea que ya estamos clasificados para la Champions League está en un error. Nosotros no lo vemos así. La exigencia y la concentración siguen siendo las mismas", añadía el andaluz.