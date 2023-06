Kirol Gaua Pelota Aitor Elordi: "Estoy contento, cansado y con ganas de descansar" Isusko A.B. | EITB media Publicado: 06/06/2023 08:53 (UTC+2) Última actualización: 06/06/2023 08:53 (UTC+2) Tras pasar unas horas del gran triunfo en el Campeonato Individual de 2023 el pelotari de Mallabia analizaba todo lo ocurrido en el programa "Kirol Gaua" de Radio Euskadi. Escuchar la página Escuchar la página

Aitor Elordi es el nuevo campeón del Manomanista 2023 tras imponerse a Jokin Altuna 22-18 el pasado doming oe ne lfrontón Miribilla de Bilbao que afirmaba dos días después que está "contento, cansado y con ganas de descansar".

Sobre el especial abrazo con Jokin Altuna tras finalizar el partido Elordi aclaraba la gran relación que tienen entre ellos, "somos íntimos amigos fuera del frontón, nos alegramos cuando el otro gana".

El pelotari de Mallabia hizo un gran encuentro para poder imponerse, "fue un gran partido por mi parte, creo que dominé los aspectos que tenía que haber dominado".

Y además tuvo que darle al planteamiento la tras un comienzo que no le gustó, "el partido no fue por donde yo quería, pero cambié el juego me salió bien. Tenía que salir el partido así para poder ganar a un pelotari como Jokin y creo que lo conseguí".

Sin duda la experiencia es fundamental para jugar este tipo de finales y Elordi la tiene, aunque en finales de otras categorías, "llevo 7 años de recorrido y 5 finales jugadas en una categoría inferior; esa experiencia me ha valido para afrontar las finales críticas que he tenido en la categoría superior. Antes tenía otra mentalidad".

Ahora le toca desncasar y mirar a otros retos.