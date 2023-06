Kirol Gaua #TourRadioEuskadi Joseba Beloki, "el hombre Tour" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 22/06/2023 08:11 (UTC+2) Última actualización: 22/06/2023 08:11 (UTC+2) Fue 3º en 2000 y en 2001 y 2º en el 2002. Sin duda uno de los ciclistas vascos más laureado; solo Lance Armstrong 'pudo' ganarle en una edición. Escuchar la página Escuchar la página

Joseba Beloki empezó como profesional con Euskaltel-Euskadi y tras correr en varios equipos fue en el ONCE-Eroski donde logró destacar en la ronda gala.

Nació en Lazkano el 12 de agosto de 1973 y fue profesional desde 1998; destacó como un buen escalador especializado en vueltas por etapas.

Ahora, con el comienzo del Tour de Francia en Euskadi, el alavés se pasó por los micrófonos de "Kirol Gaua" para dar un repaso a su trayectoria y su estrecha relación con la carrera francesa, "con esta Gran Depárt y la cultura del Tour que estamos teniendo, me doy un poco más de valor de lo que había hecho hasta ahora".

Como ciclista siempre fue comparado con los más grandes, "estar con Indurain, Olano y Joane… es para sentirse orgulloso".

Tuvo 5 participaciones, en tres ocasiones subió al podio del Tour de Francia y un abandono por caída. Fue en 2002 cuando quedó segundo en el Tour declarándose vacante el primer puesto posteriormente en una resolución de la Unión Ciclista Internacional que descalificó por dopaje a Lance Armstrong.

Tras dejar el ciclismo fue comentarista de Radio Euskadi en las carreras ciclistas más prestigiosas del calendario mundial, "este año que he estado en standby me ha servido para ver el ciclismo desde otra perspectiva. Al acabar el ciclismo me reenganché con vosotros y valoras todo de otra manera".