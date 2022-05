Kirolaldia Entrevista "Cuando se lesiona un jugador yo le bajo a la tierra y le digo lo que es real" Isusko AB | EITB Media Publicado: 31/05/2022 15:29 (UTC+2) Última actualización: 31/05/2022 15:34 (UTC+2) Jurdan Mendigutxia es fisio y ha atendido a jugadores de la NBA como James Harden o de fútbol como Sadio Manél, Gerard Piqué o Iker Muniain. Estos días participa en el Congreso Médico de Vitoria-Gasteiz. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 'Congreso Médico de Vitoria-Gasteiz de la recuperación de lesiones' 5:30 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Jurdan Mendigutxia es experto en musculatura isquiotibial y en recuperación de lesiones deportivas y está participado en el 'Congreso Médico de Vitoria-Gasteiz de la recuperación de lesiones' que se celebra en la facultad de la UPV

Se trata de uno de los fisioterapeutas más requeridos del mundo que ha atendido a jugadores de la NBA como James Harden o de fútbol como Sadio Mané del Liverpool, Gerard Piqué del FC Barcelona o Iker Muniain del Athletic.

Cuando un jugador se lesiona lo único que piensa es en recuperarse cuanto antes, "me piden que les recupere lo antes posible y que no recaigan. Yo les bajo a la tierra y les digo lo que es real. No les ofrezco cosas imposibles. Se intenta personalizar, para cada lesión y para cada persona".

Las lesiones en deportistas pueden ser muchas pero hay una protagonista por encima de las demás, "el bíceps femoral o los isquios son la lesión número uno; un equipo de 27 jugadores tiene 6-7 cada año".

¿Cómo se puede evitar? Mendigutxia habla de la línea a seguir, "hemos hecho algún estudio en la liga finlandesa, y parece que los resultados son prometedores. Con un programa para cada deportista individualizado se tiene más éxito".