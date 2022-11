Kirolaldia Final del 4 y Medio Ezkurdia: "Si hago lo mío voy a tener opciones de ganar y vamos a ir a por ello" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 16/11/2022 08:18 (UTC+1) Última actualización: 16/11/2022 08:18 (UTC+1) El pelotari de Arbizu estuvo en el programa "Kirol Gaua" de Radio Euskadi para analizar la final del domingo. Escuchar la página Escuchar la página

Este domingo se disputa la Final del 4 y Medio en el frontón Bizkaia de Bilbao entre Joseba Ezkurdia y Jokin Altuna.

El pelotari Ezkurdia estuvo en Radio Euskadi para analizar la final y esstos son algunos de los titulares que dejó en la entrevista:

"¿Un mensaje para mi rival? Todos sabemos lo que juega Jokin. Solo hay que ver su palmarés con 26 años. Me llevo muy bien con él, y para mí será un privilegio y un honor medir las fuerzas con él".

"Sé que tengo que hacer lo mío muy bien para tener opciones de ganar. Jokin tuvo un mal día, pero en los partidos decisivos jugó con chispa, perfecto. Por eso de ocho participaciones, ha jugado siete finales. Será un partido muy difícil de ganar".

"En este campeonato se ha visto que hay mucha competencia, y que los pelotaris jóvenes pueden ser muy peligrosos. Te puede ganar cualquiera, pero tanto Jokin como yo hemos tenido la suerte de volver a estar en una final".

"No ha sido un campeonato fácil psicológicamente. Cuando pierdes, siempre te entran más dudas, pero estoy contento porque he sabido gestionar bien esa presión. Ahora estoy contento, porque no todos los días se juega una final y hay que disfrutarlo".

"Es la segunda final que juego este año, que está siendo buenísimo para mí. Estoy rindiendo a un gran nivel, y a ver qué sale ahora este domingo. Estoy con ganas y con ilusión, y mentalizado de que habrá que hacer un grandísimo partido y de que tocará sufrir".

"Sé que, si consigo hacer mi juego, puedo ganar. Todo es diferente a otras finales, el frontón... todo. Pero sé que estoy bien, que si hago lo mío voy a tener opciones de ganar y vamos a ir a por ello".