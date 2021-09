23/09/2021 17:44 Kultura.eus ZINEMALDIA ¡La función va a empezar! El equipo de Radio Euskadi-Euskadi Irratia representa “El poder del perro” EITB MEDIA "The power of the dog", adaptación cinematográfica de la novela "El poder del perro" de Thomas Savage, se proyecta este año en Zinemaldia, y el equipo de Radio Euskadi-Euskadi Irratia también ha decidido sorprendernos con su propia adaptación Escuchar la página Escuchar la página

Cartel de la película "The power of the dog". 9:42 min

Inspirados por el ambiente artístico que se respira en la ciudad, el grupo de trabajo de Radio Euskadi-Euskadi Irratia en Zinemaldia se ha animado a hacer una lectura dramatizada de algunos pasajes de la novela "El poder del perro" de Thomas Savage. Relato llevado a la gran pantalla por Jane Campion a través de la película "The power of the dog", que se estrenó en el festival de Venecia y se verá mañana en Donostia, en el teatro Victoria Eugenia, dentro de las proyecciones de Zinemaldia.