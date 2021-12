01/12/2021 13:55 Kultura.eus Música "Las obras de Kubrick y Bowie han significado mucho para mi", nos comenta Aiala. La artista barcelonesa Jara Aiala nos habla de su música. Escuchar la página Escuchar la página

El disco "Face to face, Silence", una de las canciones que componen "2021: an Earth oddity" de Aiala. Llegaba a inicio de este año tras la buena acogida "Fighting and learning", que culminó un año muy difícil pero imponente para la artista barcelonesa al ser elegida mejor canción catalana del año por los oyentes de iCat FM.

La música negra esta muy presente en su sonido, pero sobre todo es una puesta en escena musical urbana que pueden ir desde el trap, hasta el pop. La mezcla traspasa fronteras y generaciones.