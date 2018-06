La casa de la palabra

Horror yihadista

Mikel Ayestarán presenta su libro 'Las cenizas del califato'

14/06/2018

El corresponsal de EiTB afincando en Jerusalén, visita 'La Casa de la Palabra' para contarnos todo lo que ha encontrado en las ciudades liberadas del horror del califato islámico.

En 'La Casa de la Palabra' nos acompaña el reportero y corresponsal en Jerusalén Mikel Ayestaran para dialogar sobre su nuevo libro La cenizas del califato, editado por Península, la crónica de sus incursiones en Iraq y Siria, que vivieron bajo la ocupación del grupo yihadista. Tras la liberación, se encuentra con un panorama desolador. El reportero de Beasain lo cuenta en una narración en la que se mezcla la primera persona con las voces de las gentes que se encuentra en el camino. Mikel Ayestaran acude de inmediato a ciudades liberadas del Estado islámico como Mosul, Tikrit, Palmira o Alepo. Se mueve también por Bagdad y Damasco.

El reportero Mikel Ayetaran (Beasain, 1975) fijó su residencia en Jerusalén en enero de 2015, donde vive con su familia y desde donde cubre la región para EITB y el grupo Vocento. En 2017 publicó Oriente Medio, Oriente roto y ahora aparece en la calle Las cenizas del califato. De las garras del Estado Islámico a la supervivencia.

Mikel Ayestaran ofrece un repaso desde el levantamiento del Estado islámico, su rápido ascenso y la pérdida de los territorios conquistados.

Mikel ha vivido en primera persona estos momentos históricos. Raudo, acudía a las plazas liberadas tras la marcha del Estado Islámico derrotado.

Mikel Aytestaran relata: 'Este no es solo un libro sobre el califato: es un libro escrito en el califato, en el que los protagonistas son todas las personas con nombre y apellido que me he encontrado y que, con sus testimonios, dibujan el escenario después de la batalla'.

Mikel Ayestaran ha intervenido en el programa de Radio Euskadi “La casa de la palabra” emitido el miércoles 13 de junio 2018.