La Grada Entrevista Iribar: "Me ha parecido un detalle precioso que los porteros hayan jugado de negro este fin de semana" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 06/03/2023 09:37 (UTC+1) Última actualización: 06/03/2023 09:37 (UTC+1) El mítico portero del Athletic ha sido homenajeado por su 80 cumpleaños. El domingo estuvo en el programa "La Grada" de Radio Euskadi donde cuenta por qué eligió vestir de negro. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página José Ángel Iribar 39:26 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Este fin de semana el fútbol ha homenajeado a José Ángel Iribar al cumplir 80 años. Sin duda ha sido, y es, un ídolo y una referencia para el fútbol internacional y no solo por sus cualidades como portero sino también por sus valores dentro y fuera del terreno de juego.

El domingo por la noche estuvo en el programa de en "La grada" de Radio Euskadi donde además de mostrarse agradecido por este reconocimiento -los porteros han jugado de negro- hacía un repaso a la actualidad futbolística:

"Me ha parecido un detalle precioso que los porteros hayan jugado de negro este fin de semana. Me sentía bien con el color negro. Un día, un presidente me preguntó por qué no jugaba de otro color para poder ocupar más portería. Y yo le dije, y ¿por qué no lo contrario?".

Sobre los mejores jugadores que ha visto jugar:

"Messi es el mejor jugador que he visto, el mejor de la historia. Ha estado muchos años marcando la diferencia. Soy admirador suyo. Pelé se le puede acercar, Maradona también, Cruyff... pero Messi es el mejor "

Sobre una nueva final de Copa:

"Tengo la esperanza de que el Athletic llegue a la final. Osasuna está en un momento dulce, que compite muy bien. Es muy difícil de batir, y va a costar. El efecto San Mamés también está ahí"

Si ahora volviese a jugar tendría cosas que mejorar:

"Si fuera portero ahora, trataría de ser yo mismo, pero trabajando más el juego de pie".

Y tuvo un ídolo por encima de todos:

"Gordon Banks fue uno de mis ídolos. Fue uno de mis porteros favoritos. Jugaba con unos guantes verdes y me los compré en Inglaterra. Jugué 2 años con ellos y encajaban muy bien en los dedos. Con ellos te sentías bien vestido".

Además del fútbol hay otras cosas ya que es un gran aficionado a la música:

"A mi la música me encanta, cada vez más. He cantado en el coro de mi pueblo, en Zarauz, y en un ochote. Suelo cantar Strangers in the night en casa, en Navidades, con mi inglés...y mis hijos se ríen. La escuché en Inglaterra en la concentración del Mundoial´66. Me compré esa canción. Me llegó su voz, su forma de cantarla..."

Y el cine…

"Tenía entradas para poder ir al cine a Zarutz. Era la contrapartida por la publicidad que ponían en el baserri. Iba al cine porque salía que en el NODO iban a salir resúmenes de partidos extranjeros; así vi a Yashin, que me enamoró".