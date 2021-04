06/04/2021 09:20 La Jungla Sonora Música Monográfico sobre Ian Dury, artista británico de new wave fallecido en el año 2000 G.H. & J.M. | EITB MEDIA Gotzon Hermosilla selecciona las canciones más representativas del artista de Hull, a partir de su momento de mayor éxito a finales de los 70, con himnos como "Sex & drugs & rock & roll". Escuchar la página Escuchar la página

# 6.512: monográfico sobre los mejores momentos de la carrera de Ian Dury (1942-2000), con guion de Gotzon Hermosilla. Hace escasos meses ha aparecido en el mercado un triple CD que recoge lo más granado de la discografía de Ian Dury, coincidiendo con el vigésimo aniversario de su fallecimiento. Este “Hit me! The best of Ian Dury” es una forma inmejorable de introducirnos en la discografía de un músico que, en la mejor tradición de gente como Ray Davis, fue eminentemente británico, autor de canciones con letras lúcidas y costumbristas, a veces no demasiado bien comprendidas fuera del Reino Unido, que bebían tanto de la cultura pop-rock como de la tradición vodevilesca y cabaretera de los pubs británicos.

Pero, además, Dury fue un icono de la new wave británica, uno de sus máximos representantes, capaz de aunar el pop rock de Elvis Costello y los ritmos jamaicanos de Madness añadiendo grandes dosis de funk, disco y música bailable en general. Dury muchas veces declaró que hacía música para que la gente disfrutara, para hacer bailar, aunque echando un vistazo a sus letras y temáticas es claro que su propuesta iba bastante más allá. En “La Jungla Sonora” repasaremos la trayectoria de Ian Dury tomando como guía el recientemente aparecido “Hit me! The best of Ian Dury”, aunque, como siempre, intentaremos también ofrecer alguna sorpresa.