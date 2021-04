11/04/2021 01:00 La Jungla Sonora Música Monográfico sobre el primer disco en solitario de Handsome Dick Manitoba G.H. & J.M. | EITB MEDIA El cantante de los Dictators publica su álbum de debut, al margen de su banda de siempre, tras casi 50 años en los escenarios, como nos recuerda nuestro especialista Gotzon Hermosilla Escuchar la página Escuchar la página

Handsome Dick Manitoba en una reciente imagen promocional en un bar de Nueva York.

# 6.517: monográfico sobre el primer disco en solitario de Handsome Dick Manitoba, cantante y líder de la banda neoyorkina The Dictators, con guion de Gotzon Hermosilla. Es un tanto sorprendente el escaso eco que ha tenido la publicación del disco en solitario del cantante de los Dictators, Handsome Dick Manitoba, teniendo en cuenta lo populares que siempre han sido los miembros de la banda neoyorkina por estos lares, y muy especialmente Manitoba, cuya chulería y desparpajo siempre han sido muy bien recibidos entre la parroquia local. Habrá que achacar a los malos tiempos para la música el que “Born in the Bronx” no haya tenido una mayor repercusión.

A pesar de que en el citado disco no participa ninguno de los otros miembros de Dictators, “Born in the Bronx” tiene casi todos los elementos que nos hicieron amar los discos de los neoyorkinos: rock’n’roll clásico con espíritu punk, buen humor, espíritu hedonista, referencias al surf y la televisión y reivindicación de la vida en los barrios de Nueva York. En La Jungla Sonora presentaremos el disco en solitario de Manitoba, pero también, como no podía ser de otra forma, recordaremos a la banda originaria, los míticos Dictators, y nos detendremos muy especialmente en el otro proyecto que tuvo el cantante de la banda, los Manitoba’s Wild Kingdom.