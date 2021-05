09/05/2021 01:00 La Jungla Sonora Música Monográfico sobre "Out of time", el exitoso álbum de REM que cumple ahora 30 años A.P. & J.M. | EITB MEDIA Tras una etapa inicial con discos de rock alternativo y una audiencia limitada al circuito universitario, la banda de Athens se convirtió en 1991 en un fenómeno mundial gracias a este disco. Escuchar la página Escuchar la página

# 6.524: monográfico sobre "Out of time", el exitoso álbum de REM publicado en 1991, con guion de Andrés Portero. Cuando está a punto de cumplirse el décimo aniversario de la disolución del grupo REM, "La Jungla Sonora" aprovecha para rescatar su disco más exitoso, ‘Out of time’, que convirtió al cuarteto de Athens en la banda más importante de 1991, hace justo 30 años.

Sus canciones convirtieron al grupo de Georgia, liderado por el cantante Michael Stipe y el guitarrista Peter Buck, en la banda más importante de 1991. 'Out of time' fue el álbum del año, para la crítica y también para las listas de éxito internacionales, con ventas superiores a los 10 millones de discos, por delante incluso de U2, convertidos en llena estadios gracias a 'The Joshua Tree'. Recordamos que REM había grabado ya seis discos previos, ligados a la mejor tradición del rock estadounidense y a la recuperación de las raíces, junto a otros compañeros de aquel movimiento que se llamó el Nuevo Rock Americano como The Dream Syndicate, The Long Riders, Jason & The Scorches, Green on Reed o Rain Parade.

En 1991, REM venían de grabar y girar con su disco 'Green', y tenían ya en su mochila canciones deslumbrantes como "Pop song eighty nine", "Stand", "Orange crush", "The one I love" o "Get up". Favoritos de la crítica alternativa y de las radios universitarias, los REM dieron el salto popular definitivo con 'Out of time', con el que deslumbraron al público internacional, especialmente al europeo, en un continente que asistía atónito a la separación de The Smiths.