16/05/2021 16:00 La Jungla Sonora Música El recopilatorio Studio One: Rocksteady got soul a examen, novedades catalanas J.M. | EITB MEDIA El sello londinense Soul Jazz Records continúa indagando en viejas grabaciones jamaicanas, en este caso con artistas de reggae que dotaban a su voz de un notable tratamiento soul

# 6.527: nos acercamos a las canciones del recopilatorio "Studio One: Rocksteady got soul" (Soul Jazz, 2021), a través de una selección donde escucharemos a Alton Ellis, The Gladiators, The Clarendonians y John Holt. Tambien habrá espacio para novedades catalanas, con los nuevos trabajos de Rita Payés, Manel y Pelat i Pelut. Y felicitaremos, por sus respectivos cumpleaños, a Bixente Martinez (Izukaitz, Oskorri, Hiru Truku, Igelaren Band) y a Luis Farnox (El Mecánico del Swing). También cumple años (70), Jonathan Richman, con quien cerraremos el programa.