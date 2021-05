29/05/2021 16:00 La Jungla Sonora Música La escena rockera londinense en los pubs en los años 70 y la magia del viernes J.M. | EITB MEDIA Un triple cd, "Surrender to the rhythm", reúne a numerosas bandas de rock que actuaban en los pubs londinenses hace casi 50 años; también juntamos algunas de las canciones inspiradas por el viernes. Escuchar la página Escuchar la página

Fragmento de la portada del recopilatorio presentado en el programa (Cherry Red, 2021). 57:13 min

Audios (1) La escena rockera londinense en los pubs en los años 70

# 6.531: recorremos la escena rockera londinense en los pubs en los años 70, gracias al recopilatorio "Surrender To The Rhythm ~ The London Pub Rock Scene Of The Seventies" (Cherry Red, 2020), con bandas y artistas tan conocidos como Dr. Feelgood, Ace, Kilburn & The High Roads, Dave Edmunds, Graham Parker o Elvis Costello. Sin embargo nos centraremos en bandas más desconocidas, como National Flag, Fumble, Razorbacks o Sean Tyla & His Gang.

También hablaremos de algunas de las numerosas canciones inspiradas por los viernes (Doctor Deseo, Sidonie, Manolo García, The Cure...). Y habrá un espacio para los australianos The Easybeats y para los Highwaymen, sin olvidar el 60º cumpleaños de Melissa Etheridge.