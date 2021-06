05/06/2021 16:00 La Jungla Sonora Música Un recopilatorio reúne bandas actuales que recuperan el post punk bailable de los 80 J.M. | EITB MEDIA El sello londinense Soul Jazz Records repasa en "Two synths, a guitar (and) a drum machine" a diversos artistas deudores de la no wave neoyorkina y del post punk británico de hace unos 40 años Escuchar la página Escuchar la página

Frase de la portada que da título al recopilatorio de Soul Jazz Records. 57:21 min

#6.534: en este programa regresamos al sello londinense Soul Jazz Records y a su repaso en el recopilatorio "Two synths, a guitar (and) a drum machine" de diversos artistas deudores de la no wave neoyorkina y del post punk británico de hace unos 40 años (de finales de los 70 a primeros 80), con grupos como Automatic, Madmadmad, Tom of England o Zongamin, artista japonés afincado en Londres.

También nos acercaremos a nuevos discos de sonido americana con Graham Sharp, Leftlover Salmon y Amy Speace. Y no faltará, entre otras sorpresa, una versión en clave de folk escocés del "A girl like you", el gran éxito de Edwin Collins en 1994.