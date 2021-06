13/06/2021 01:00 La Jungla Sonora Música Monográfico sobre sesiones poco conocidas de John Peel con bandas de punk rock G.H. & J.M. | EITB MEDIA Gotzon Hermosilla sigue la pista a dos discos de una publicación pirata que aborda una larga lista de piezas inéditas que se grabaron en los estudios de la BBC bajo la dirección del conocido DJ. Escuchar la página Escuchar la página

Monográfico sesiones poco conocidas de John Peel con bandas de punk rock

# 6.538: monográfico sobre sesiones poco conocidas de John Peel con bandas de punk rock, con guion del especialista Gotzon Hermosilla. Se acaban de publicar dos volúmenes de un recopilatorio pirata titulada "Killed by John Peel". En "La Jungla Sonora" hemos hablado más de una vez del fenómeno "Killed by death", esa serie de recopilatorios que rescatan temas ignotos de bandas desconocidas de punk rock del periodo 1977-83. Tras decenas de recopilatorios editados, es cada vez más dificil encontrar joyas ocultas que hayan permanecido escondidas hasta ahora, pero al parecer la gente que está detrás de "Killed by John Peel" (un fantasmal sello denominado "Vatican Radio Records", cuya dirección es "Palacio apostólico 00120 Ciudad del Vaticano") parece haber enconytrado un nuevo filón: los archivos de las sesiones de la BBC para el programa de John Peel.

Entre 1967 y 2004, miles de bandas pasaron por los estudios de la BBC para grabar un puñado de temas (generalmente cuatro) que posteriormente eran emitidos ern el programa de John Peel, en una de las famosas "John Peel sessions". En el periodo 1977-83, muchas de las nuevas bandas de punk rock hicieron lo propio: algunas de ellas alcanzaron la fama, pero otras muchas se separaron al poco tiempo, o no lograron contrato discográfico, quedaron en el olvido y son por tanto firmes candidatas a aparecer en uno de los recopilatorios "Killed by death". Los autores de "Killed by John Peel" han rebuscado en los archivos de la BBC (que son públicos y pueden escucharse en la red sin problemas) y han seleccionado una treintena de temas. No puede decirse que para los verdaderos aficionados bandas como Rudi, Outcats o Alternative TV sean completos desconocidos, pero otros de los grupos que aparecen en esteos recopilatorios (Idiot Dancers, Pragvec) sí que son realmente oscuras.