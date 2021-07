11/07/2021 01:00

La Jungla Sonora

Música

Monográfico sobre el rock campestre británico de finales de los 60 y primeros 70, recopilado en un triple cd

F.G & J.M. | EITB MEDIA

El sello británico Grapefruit publica el extenso recopilatorio "Across the Great Divide – Getting It Together In The Country 1968-74", a partir de canciones de artistas británicos que se instalaron en comunidades rurales con sonidos cercanos al folk-rock y al country de músicos estadounidenses

Parte de la portada del recopilatorio al que se dedica el programa de hoy.