08/08/2021 01:00 La Jungla Sonora Música Monográfico sobre novedades de The Damned, incluido el nuevo recopilatorio "Black is the night" G.H. & J.M. | EITB EDIA Gotzon Hermosilla analiza las diversas noticias sobre la banda británica pionera del punk rock, al tiempo que selecciona diversas canciones aparecidas en una extensa y novedosa recopilación con el título de una de sus canciones, "Black is the night".

# 6.551: monográfico sobre novedades de The Damned, incluido el nuevo recopilatorio "Black is the night", con guion del especialista Gotzon Hermosilla. Tras cerca de 45 años en activo, los Damned siguen siendo fuente de noticias y novedades. Y por varios motivos además. Su último trabajo es "The Rockfield files", un EP de cuatro canciones publicado hace escasos meses (finales del 2020), un disco que supone la vuelta de la banda a los estudios Rockfield que se citan en el título, y donde, a principios de los 80, grabaran "The black album" y "Strawberries", es decir, los discos que marcaron el viraje de la banda hacia la psicodelia y el rock gótico.

No es la única novedad discográfica de los Damned: unos meses antes de la publicación de "The Rockfield files", en noviembre del 2019 hizo su aparición en el mercado "Black is the night", doble CD que ha sido presentado como "la antología definitiva" de los Damned. Con una banda con una producción discográfica tan abultada y una carrera tan extensa, el término "definitivo" siempre es algo relativo, pero lo cierto es que dicho trabajo, en sus casi tres horas de duración, recoge todos los éxitos del grupo, repasa casi todos los LPs (con alguna ausencia notable) y, sobre todo, nos regala algunos temas más oscuros o sólo editados en singles.