22/08/2021 01:00 La Jungla Sonora Música Monográfico sobre voces femeninas invitadas en las diferentes grabaciones de la banda de Glasgow Primal Scream A.P. & J.M. | EITB MEDIA Andrés Portero repasa la extensa discografía de la banda escocesa para recoger aquellas canciones donde Bobby Gillespie comparte en su micrófono el papel de cantante solistas con diversas artistas, como Allison Mosshart, Lovefoxxx, Kate Moss, Rachel Zeffira, Victoria Bergsman o Denise Johnson Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Monográfico sobre voces femeninas invitadas en las diferentes grabaciones de la banda Primal Scream 58:10 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Monográfico sobre voces femeninas invitadas en las diferentes grabaciones de la banda de Glasgow Primal Scream

#6.553: monográfico sobre voces femeninas invitadas en las diferentes grabaciones de la banda de Glasgow Primal Scream, con guion de Andrés Portero. "Utopian ashes" es el título del disco conjunto que firman dos grandes estrellas del rock: una veterana, Bobby Gillespie, líder de Primal Scream, y otra mucho más joven, Jehnny Beth, dada a conocer al frente del grupo femenino Savages. Aprovecharon un encuentro casual en un concierto del dúo Suicide, que luego se amplió en alguna otra colaboración en directo y en unas sesiones, para grabar uno de los discos importantes de este 2021. Un disco de sonido decadente en su clasicismo, inspirado en los dúos de country y soul añejos, aunque no le hace ascos al pop de cámara y a las influencias stonianas.

Y como lo de Primal Scream y su líder viene de largo en cuanto a colaboraciones con voces femeninas durante más de 30 años de carrera, vamos a jugar un rato rescatando algunas de esas canciones compartidas en las que Gilliespie comparte micrófono con féminas como Alison Mosshart (The Kills), Lovefoxxx (Cansei de Ser Sexy), la modelo Kate Moss, Rachel Zeffira (Cat´s Eyes) o Victoria Bergsman (The Croncretes). No sonarán todas, pero el viaje sí nos servirá para recuperar el legado de un grupo imprescindible en el rock de las últimas décadas, una banda inclasificable y de sonido ecléctico que se inventó Gillespie cuando todavía tocaba la batería de pie con The Jesus & Mary Chain.