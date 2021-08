29/08/2021 01:00 La Jungla Sonora Música Monográfico sobre intérpretes de saxo alto no demasiado conocidos en el circuito internacional del jazz Y. de la C. & J.M. | EITB MEDIA Yahvé de la Cavada recorre diversos países para mostrarnos el talento de Geraldine Laurent, Nick Mazzarella, Logan Richarson, Silke Eberhard, Jaleel Shaw, Ernesto Aurignac, Camilla George o Andrew D'Angelo, entre otros, en una investigación sobre talentos ocultos contemporáneos Escuchar la página Escuchar la página

De izda-dcha: Logan Richardson, Nick Mazarella y Camilla George. 56:08 min

# 6.554: monográfico sobre intérpretes de saxo alto no demasiado conocidos en el circuito internacional del jazz, con guion y selección musical de Yahvé de la Cavada. Premisa sencilla: hay multitud de músicos menos conocidos de lo que debieran, así que hoy repasamos algunos nombres de la escena actual acotando un instrumento, el saxo alto, y buscando en diferentes países y escenas. Sonarán "Goodbye Pork Pie Hat" con Geraldine Laurent (Francia), "Ultraviolet" con Nick Mazzarella (Chicago), "Slow", con Logan Richardson (escena de NYC, original de Kansas), "Laika's Descent" con Silke Eberhard (Berlín, Alemania), "Safflower" con Jaleel Shaw (escena de NYC, original de Filadelfia), "Bienvenidos al inframundo" con Ernesto Aurignac (Málaga), "The People Could Fly" con Camilla George (UK, original de Nigeria) y "Eon Hit" con Andrew D'angelo (escena de NYC).