06/09/2021 11:55 La Jungla Sonora Música Monográfico sobre grabaciones del pop hippie ibérico de los primeros años 70 F.G. & J.M. | EITB MEDIA Fernando Gegúndez reúne singles poco conocidos de una época en la que este tipo de sonidos estuvieron de moda con numerosos artistas, como Los Yetis, Reloj de Cuco, Tabaca, Tony Wells, Los Que Vivimos, Amigos, Álamo, Patatas Fritas y Don Francisco y José Luis, entre otros

# 6.555: monográfico sobre grabaciones del pop hippie ibérico de los primeros años 70, con guion de Fernando Gegúndez. Cuando hablamos de pop hippie estamos descartando todo aquello que tenga que ver con la psicodelia, el freakbeat o el rock á cido… y acercándonos a las propuestas más melódicas que imperaron en la América del flower power, desde Mamas & Papas hasta Crosby, Stills & Nash, pasando por el sunshine pop de Sagitarrius y toda su saga.

Esta tendencia, con los 3 o 4 años de retraso inherentes, arrasó literalmente en España. Se cuentan por decenas las formaciones adscritas a este movimiento, unas de lleno, otras mas de refilón. Una selección de ellas serán las que hoy pasen por esta edición junglera. Ya se editó en 2007 un doble vinilo recopilatorio de esta tendencia que se vino en llamar "Papagayo", un mayúsculo combinado al que no dedicamos una Jungla en su momento. La propuesta para hoy en traer canciones que no figuraron en este recopilatorio, un disco que solo era una pequeña muestra de ese sunshine pop hispano minoritario, que procede siempre de singles ajados y amarillentos de mercadillo y rastro. Entre toda la sarta de serie Z (muchos no vienen ni en en las guÍas de Rama Lama) vamos a encontrar muchas sorpresas en nombre de artistas conocidos.