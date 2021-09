18/09/2021 16:00 Programa de los sábados Música El changüí de Guantánamo, canciones añejas sobre la Madre Naturaleza, un paseo musical por la Europa del Este J.M. | EITB MEDIA Visitamos Yateras, municipio cubano de la provincia de Guantánamo y epicentro del ritmo changüí, y lugar donde el periodista neoyorkino Gianluca Tramontana ha grabado un triple disco con artistas locales para reivindicar este sonido casi olvidado y a menudo infravalorado del Oriente cubano Escuchar la página Escuchar la página

# 6.559: este sábado nos centramos en el recopilatorio "Changüí, the sound of Guantanamo", impulsado por el periodista estadounidense Gianluca Tramontana. También recuperaremos viejas canciones de espíritu ecologista, grabadas hace unos 50 años en voces tan respetadas como las de The Beatles, Beach Boys, Johnny Cash o Nitty Gritty Dirt Band. Visitamos diferentes países de la Europa del Este, como Bulgaria, Hungría o Rumanía gracias a sus recientes novedades discográficas y recordaremos un álbum de los Who que llegó en este día de 1971 a lo más alto de las listas británicas.