19/09/2021 16:00 Programa de los domingos Música Programa centrado en lenguas cooficiales, como el gallego o el catalán, con una interesante labor creativa J.M. | EITB MEDIA Nos acercaremos a nuevas propuestas que llegan de Galicia, con Tanxugeiras, A Banda da Loba, Moel & Guadi Galego o Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre, así como a versiones en catalán de conocidas canciones de los Ramones, Van Morrison o Bob Dylan y al nuevo trabajo de Quique González Escuchar la página Escuchar la página

# 6.561: programa centrado en lenguas cooficiales, como el gallego o el catalán, con interesante labor creativa; al igual que ocurre con el euskera resulta difícil escuchar estos idiomas en los medios de comunicación estatales. Así que nos acercamos a las nuevas producciones gallegas al tiempo que recuperamos unas curiosas versiones en catalán de conocidas canciones en inglés gracias al trabajo de Cretins, Els Pets o Grup de Folk. También escucharemos lo nuevo de Roba Estesa (Tarragona) y Quique González (Madrid / Cantabria), diferentes versiones de "Lover, come back to me" y un avance del disco de celebración del 20º aniversario del sello neoyorkino de soul Daptone Records, grabado en el Apollo de Harlem con voces tan referenciales como la de Sharon Jones.