27/09/2021 09:28 Monográficos Música Monográfico sobre la reedición de "All things must pass" de George Harrison en su 50º aniversario Andrés Portero | EITB MEDIA Andrés Portero nos acerca a este álbum de 1971, reeditado con una larga lista de inéditos y tomas alternativas y nos adentra en su autobiografía, "I, me, mine. Letras y memorias", ahora recuperada por la editorial Libros del Kultrum Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen de la sesión de fotos de "All things must pass" (1971) de George Harrison. 55:30 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

# 6.562: monográfico sobre la reedición de "All things must pass" de George Harrison en su 50º aniversario, con guion y selección musical de Andrés Portero. "La Jungla Sonora aprovecha la edición ampliada con sonido mejorado y decenas de inéditos y tomas alternativas del disco 'All things must pass', de George Harrison, para sumergirse en este clásico del rock, que cobra más luz aún con la recuperación reciente de la biografía del exBeatle, 'I, me, mine. Letras y memorias'".

Ya lo decía el poeta, todo pasa, lo nuestro es pasar. Nada es eterno, ni siquiera un grupo como The Beatles, que revolucionó la música en los años 60 y de donde salió escopeteado George Harrison, el llamado Beatle tranquilo y espiritual, que no perdió el tiempo y a los pocos meses después de la disolución del cuarteto publicaba su tercer disco, "All thing must pass", un vinilo triple de estilos musicales muy diversos, un profundo poso espiritual y con colaboraciones estelares. Y esta revisión cobra más vigencia con los testimonios de primera mano de su creador, ya que la revisión del disco coincide con la edición en castellano de "I, me, mine. Letras y memorias", libro que escribió Harrison y que incluye explicaciones de sus canciones y, en muchos casos, sus letras manuscritas.