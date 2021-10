18/10/2021 17:24 Programa de los domingos Música The Beach Boys recuperan las sesiones completas de sus álbumes de 1970 y 1971, novedades de jazz, Humble Pie JOSEBA MARTIN | EITB MEDIA Los Beach Boys reeditan en "Feel Flows – The Sunflower and Surf’s Up Sessions 1969-1971" versiones remasterizadas de ambos álbumes, junto con 108 pistas inéditas, canciones inéditas, anuncios de radio, versiones y mezclas alternativas, tomas a capela y cortes con sólo el acompañamiento musical. Escuchar la página Escuchar la página

# 6.571: The Beach Boys recuperan las sesiones completas de sus álbumes de 1970 y 1971, donde además de las canciones originales remasterizadas y más de 100 pistas novedosas, el pack de 5 CDs también incluye un libro de 48 páginas con fotos raras e inéditas, hojas de letras, notas actualizadas y entrevistas nuevas y de archivo con Brian Wilson, Al Jardine, Dennis Wilson, Bruce Johnston, Carl Wilson y Mike Love, entre otros. Las versiones abreviadas de la caja incluyen un pack de cuatro LPs en vinilo negro y vinilo de color de edición limitada (azul translúcido y dorado translúcido), doble LP en vinilo negro y dos CDs.

En el programa también se incluyen novedades de jazz, con Kurt Elling, Sara Gazarek y la banda canadiense BaBadNotGood, un álbum censurado de los británicos Humble Pie, la traducción de "From Galway to Graceland" de Richard Thompson, el single de Natalia M. King con Elliott Murphy y el recuerdo de "The Galway girl", donde se reúnen Sharon Shannon y Steve Earle.