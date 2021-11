05/11/2021 13:56 Monográficos Música Monográfico sobre el vol. 16 de las "bootleg series" de Bob Dylan, "Springtime in New York" FERNANDO GEGÚNDEZ | EITB MEDIA Fernando Gegúndez escoge momentos destacados de esta nueva selección de inéditos, con directos, tomas alternativas y descartes grabados entre 1980 y 1985 Escuchar la página Escuchar la página

# 6.580: monográfico sobre el vol. 16 de las bootleg series de Bob Dylan, "Springtime in New York", con guion de Fernando Gegúndez. Las bootleg series han roto muchos esquemas al dilanita. El volumen 10 (época "Self Portrait") y el vol. 13 (79-81) ofrecieron muchos contraargumentos para las críticas malas que tuvieron los LP's originales. Este vol 16 comienza con su último LP puramente religioso ("Shot of Love") y continúa con los ya mejor recibidos "Infidels" y "Empire Burlesque". El gran pelotazo del disco, al menos en su versión reducida, son la cantidad de canciones de "Infidels", muchas de ellas inexplicablemente inéditas.