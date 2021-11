19/11/2021 09:06 Programa de los sábados Música Voces del soul y del funky en el cine "blaxploitation", inéditos del funk brasileño de los 70, Nina Simone JOSEBA MARTÍN | EITB MEDIA En los primeros años 70 la comunidad afroamericana creó un subgénero de películas de acción que contó con destacadas voces de la época, como Curtis Mayfield, Bobby Womack, Isaac Hayes o Rudy Ray Moore, entre otros Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El cine "blaxploitation" contó con bandas sonoras de soul y funk. 58:55 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

# 6.585: voces del soul y del funky en el cine "blaxploitation" de los primeros años 70 del pasado siglo, con Curtis Mayfield, Bobby Womack, Isaac Hayes, Rudy Ray Moore y Roy Ayers & Dee Dee Bridgewater, inéditos del funk brasileño de los 70 rescatados por el sello londinense Far Out Recordings, con Ana Mazzotti, Ricardo Bomba y José Mauro, Nina Simone con el original de "Don't let me be misunderstood" y las versiones de The Animals y Jamie Cullum & Gregory Porter. También se invita a Black Keys y a Alex Malheiros.