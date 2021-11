19/11/2021 14:06 Monográficos Música Monográfico sobre Ana Curra a partir de un libro recién editado por la revista digital Efe Eme ANDRÉS PORTERO | EITB MEDIA Andrés Portero repasa la trayectoria personal y artística de la cantante y teclista madrileña, presente en Alaska y Los Pegamoides o Seres Vacíos, antes de iniciar una extensa carrera en solitario Escuchar la página Escuchar la página

# 6.586: monográfico sobre Ana Curra a partir de un libro recién editado por la revista digital Efe Eme, "Conversaciones con Ana Curra", con la firma de la periodista Sara Morales y el guion de Andrés Portero. Este texto va a servir de brújula para dibujar el diario personal y musical de la que fuera la reina afterpunk de la Movida en los años 80. Casi siempre en segundo plano, las discografías de Alaska y Pegamoides y Parálisis Permanente no serían lo mismo sin ella. También nos detendremos en su actividad en solitario, colaboraciones y su liderazgo en Seres Vacíos. Una vida, como ella recuerda en el libro, ya pasados los 60 años, dedicada a una actividad, la música, de la que no vive, pero "que me da la vida".

Sorprende que alguien tan discreta y alejada de los focos como Ana Curra haya decidido volcarse en la preparación de este libro, basado en conversaciones y con el formato de entrevista, en la que lo cuenta todo sobre su vida y obra. Nació en El Escorial y es licenciada en piano, instrumento que aprendió "casi a a la vez que a hablar", confiesa en el libro. Dice que su mayor virtud es la lealtad y el exceso de genio su peor defecto (le llaman Doña Látigos). Vivió su primer concierto con Dr. Feelgood, se educó con Martin Scorsese, Jim Jarmusch, David Bowie, Iggy Pop, Rimbaud o Verlaine, y comenzamos a saber de ella con Alaska y Pegamoides. Su primer single fue el inolvidable.