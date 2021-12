17/12/2021 14:58 Monográficos Música Monográfico sobre el tributo a las canciones del primer álbum de Velvet Underground and Nico ANDRÉS PORTERO | EITB MEDIA Andrés Portero recorre el contexto en el que se grabó este primer disco del grupo de Nueva York en 1967 y selecciona algunas de las versiones del disco de tributo publicado por Verve Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Portada del álbum de tributo al primer álbum de la Velvet. 56:17 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Monográfico sobre el tributo a las canciones del primer álbum de Velvet Underground and Nico

# 6.598: Monográfico sobre el tributo a las canciones del primer álbum de Velvet Underground and Nico, con guion de Andrés Portero. La recta final de 2021 ha estado marcada por la recuperación del legado de la Velvet Underground con dos proyectos de gran calado coincidentes en el tiempo. De un lado, la película documental realizada por el cineasta Todd Haynes, que se preestrenó en el último Zinemaldia y ya está disponible en Apple TV, y del otro, el álbum lanzado por Verve, el sello original de Velvet Underground, que bajo el título de I'll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico, ofrece revisiones actualizadas de las inolvidables canciones del debut del grupo liderado por Lou Reed y John Cale, editado en 1967. El tributo incluye versiones a cargo de artistas de varias generaciones, de Michael Stipe a Matt Berninger, Iggy Pop, Bobby Gillespie, Sharon Van Etten o King Princess.