Programa de los domingos Música Centenario de Ahmed Sékou Touré, primer presidente de Guinea, líder panafricanista e inspirador de canciones JOSEBA MARTÍN| EITB MEDIA También se escucharán diferentes aproximación al continente negro, además de un repaso a la actual escena burgalesa, dominada por La Maravillosa Orquesta del Alcohol

Ahmed Sékou Touré, primer presidente de Guinea, nacido hace 100 años. 57:54 min

# 6.607: Centenario de Ahmed Sékou Touré, primer presidente de Guinea, líder panafricanista e inspirador de canciones; la figura del polémico político guineano fue el motivo de canciones de Miriam Makeba, Salif Keita (cuando estaba en el exilio), la Orchestre du Jardin de Mali o Les Espoirs de Coronthie. También se escucharán diferentes aproximación al continente negro, de artistas tan diversos como The Meters, The Dictators, Gregory Porter o el brasileño Chico César, todo ello sin olvidar los 72 que cumple Kevin Johansen, cantante de los legendarios New York Dolls. Y en el comienzo, la actual escena burgalesa, con Daniel Guantes, Marcos Gallo y La MODA.