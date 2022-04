Monográficos Música Monográfico sobre los tres discos clave de Kraftwerk, publicados entre 1975 y 1978 GOTZON HERMOSILLA | EITB MEDIA Publicado: 17/04/2022 01:00 (UTC+2) Última actualización: 17/04/2022 01:00 (UTC+2) Gotzon Hermosilla recorre los entresijos de "Radio-activity", "Trans Europe Express" y "The man-machine", que influyeron en diferentes estilos en años posteriores Escuchar la página Escuchar la página

# 6.642: monográfico sobre los tres discos clave de Kraftwerk, publicados entre 1975 y 1978. Gotzon Hermosilla recorre los entresijos de "Radioactivity", "Trans Europe Express" y "The man-machine", que influyeron en diferentes estilos en años posteriores. Durante mucho tiempo Kraftwerk fue una de las bandas más incomprendidas e incluso ignoradas por parte de la historiografía oficial de la música popular contemporánea. Su apego por la electrónica y la tecnología les hacía aparecer como bichos raros antes las generaciones criadas en el rockismo, pero los numerosos aficionados que tenía el rock sinfónico también les miraban con desconfianza. La historia ha acabado por ponerles en su lugar, y hoy en día nadie cuestiona la importancia de la banda de Düsseldorf, no sólo en el ámbito de la música experimental, sino también en el hip hop, el tecno pop de los 80, el after punk y en toda la cultura pop y rock en general.

Es imposible abarcar en una sola hora una carrera que va desde principios de los 70 hasta nuestros dias y que nos ha dejado tantas obras seminales y adelantadas a su tiempo, por lo que en esta edición de "La Jungla Sonora" nos centraremos en la que probablemente sea la etapa más influyente de la banda alemana, esa que va desde 1975 hasta 1978 y que nos dejó tres discos históricos: "Radio-Activity" ((1975), "Trans Europe Express" (1977) y "The man machine" (1978).