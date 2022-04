Especiales Música Los singles inéditos de Beau Brummels para Warner, recuperados por Hanky Panky FERNANDO GEGÚNDEZ | EITB MEDIA Publicado: 18/04/2022 16:00 (UTC+2) Última actualización: 18/04/2022 16:00 (UTC+2) El sello bilbaíno recoge hasta 17 composiciones de la banda de San Francisco, no incluidas hasta ahora en ningún lp Escuchar la página Escuchar la página

# 6.644: monográfico sobre singles de los Beau Brummels no incluidos en ningún lp y ahora recuperados por el sello bilbaíno Hanky Panky Records, con guion de Fernando Gegúndez. Por primera vez en LP de vinilo, los singles de Warner Brothers que no pertenecen al álbum de Beau Brummels en sus mezclas mono originales, además de todos las caras de los sencillos en solitario de Sal Valentino.

La edición incluye un inserto ilustrado de cuatro páginas con anotaciones pista por pista y comentarios de los miembros de la banda y del productor Lenny Waronker, además de las notas del seguidor y especialista en los Brummels desde hace mucho tiempo Alec Palao. "Que los singles ahora recuperados hayan resultado, a la luz de la historia, ser mejores de lo que parecían en ese momento, muestra cuán avanzados estaban y cómo se han alterado las papilas gustativas". Así escribió el periodista Ralph J Gleason de Beau Brummels en las notas interiores de una compilación de LP de 1968.

El grupo de San Francisco firmó con Warner Brothers a principios de 1966 después de dieciocho meses con la indie Autumn Records, donde habían publicado los influyentes éxitos Top 20 'Laugh, Laugh' y 'Just A Little'. La banda compuso álbumes, realizó giras por el país e hizo numerosas apariciones en cine y televisión, y ayudó a encabezar el nuevo sonido vanguardista de folk-rock-pop de Estados Unidos, junto con sus contemporáneos The Byrds y Lovin' Spoonful.