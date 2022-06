Programa de los sábados Música Un paseo por Liverpool, felicitaciones en su cumpleaños a Jon Maia, Pascal Gaigne y Rebeca Jiménez J.M. | EITB MEDIA Publicado: 25/06/2022 16:00 (UTC+2) Última actualización: 25/06/2022 16:00 (UTC+2) Hace dos años el equipo de Anfield conseguía ganar su primera Premier en 30 años, una buena excusa para recorrer los sonidos recientes de la ciudad Escuchar la página Escuchar la página

# 6.653: hace dos años el equipo de fútbol de Liverpool ganó por primera la Premier, lo que es un punto de partida para escuchar a diferentes bandas de la ciudad, como Echo & The Bunnymen, Cast, The Christians o The Coral. También aprovechamos para felicitar a Jon Maia, Pascal Gaigne y Rebeca Jiménez, ya que este sábado cumplen años. Y en Liverpool nada mejor que escuchar "You'll never walk alone" en las versiones de Gerry & The Pacemakers, Johny Cash y Dropkick Murphys.