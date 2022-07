Monográficos Música La trayectoria de The Jesus and Mary Chain a partir de una reciente biografía ANDRÉS PORTERO | EITB MEDIA Publicado: 26/07/2022 11:08 (UTC+2) Última actualización: 26/07/2022 11:08 (UTC+2) Se publica 'Besos de alambre de espino', de Zoë Howe, donde se relatan momentos poco conocidos de la banda escocesa Escuchar la página Escuchar la página

# 6.659: monográfico sobre la trayector de The Jesus and Mary Chain, con guion de Andrés Portero. En la historia de The Jesus and Mary Chain se cruzan el ácido, el alcohol, el ruido, las melodías pop, las peleas y las trifulcas entre los hermanos Reid, impulsores de uno de los mejores grupos de rock de la historia. Aprovechamos que se publica su historia bajo el título de 'Besos de alambre de espino', de Zoë Howe, para recuperar su carrera en "La Jungla Sonora". Hay pocas bandas más interesantes y revolucionarias que The Jesus and Mary Chain entre mediados de los 80 y los años 90. Para muchos, el grupo escocés liderado por los hermanos Jim y William Reid, fue lo mejor que le sucedió a Gran Bretaña tras el estallido del punk y de Sex Pistols y Joy Division. Hasta arriba de drogas y, sobre todo, de alcohol, crearon su propio estilo alimentándose del proto-punk de The Stooges, el glam de Bowie, la furia de Sex Pistols y el pop de los Beach Boys y grupos de chicas de los 60 y las producciones de Phil Spector. Todo aderezado con letras oscuras, humo, cuero, greñas y gafas Ray Ban.

Y lo hicieron siempre sin dar su brazo a torcer, de espaldas al negocio y sin dejar de ser nunca esa pareja de tipos tímidos, aburridos y melancólicos. William Reid, compositor y guitarrista, de 1958, y Jim, su hermano, al micrófono y tres años menor. Su vida artística queda reflejada en Besos de alambre de espino, de la locutora, artista visual y escritora Zoë Howe, que ocho años después de su edición anglosajona acaba de publicar Ondas del Espacio. Biografía casi oficial -y divertidísima y repleta de anécdotas- que ha contado con la participación de los Reid y sus socios.